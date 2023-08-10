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Операция по спасению 25 кошек: в Ида-Вирумаа агрессивная пенсионерка пыталась напасть на зоозащитников

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Спасенные кошки.
Спасенные кошки. Фото: MTÜ Kasside Turvakodu / Facebook

В понедельник под опеку MTÜ Kasside Turvakodu попали 25 новых кошек, которые жили в одной из квартир в Ида-Вирумаа. Поскольку несколько из них были беременны, окончательное количество кошек пока неизвестно.

MTÜ Kasside Turvakodu, которое занимается спасением животных, несколько недель разбиралось со сложным случаем, пытаясь спасти 25 кошек.

Внук хозяйки обратился к зоозащитникам, но хозяйка не хотела отдавать кошек. Однако после нескольких недель объяснений, с помощью социального работника организации удалось в очень сложных условиях прийти на помощь.

«25 кошек пришлось ловить посреди хлама, в то время как старушка стала агрессивной и несколько раз пыталась напасть. Во время отлова одна из знакомых старушки забрала из квартиры двух кошек, о которых мы больше ничего не знаем... Остается надеяться, что эти две кошки не расплодятся», - рассказали волонтеры.

После того как кошки были спасены, их отвезли в MTÜ Kasside Turvakodu, которому даже пришлось арендовать дополнительное помещение из-за нехватки места. Зоозащитники очень нуждаются в финансовой помощи, ведь уход за животными обходится недешево.

«Если только первоначальные процедуры для 25 кошек стоят около 5 000 евро, то будут еще дополнительные анализы и лечение больных кошек, аренда дополнительного помещения и коммунальные счета. Кроме того, 25 новых кошек необходимо кормить и менять им песок в лотках», - пишут защитники животных. Первоначальные расходы на одну кошку составляют около 180-200 евро в зависимости от пола.

Сюрпризы продолжаются

Поскольку многие кошки женского пола, по всей видимости, еще беременны, окончательное количество на данный момент неизвестно. «Поскольку сейчас мы ежедневно одну за другой отвозим кошек в клинику на осмотр, можно ожидать, что потребность в домашних приютах будет расти с каждым днем. Новорожденные котята просто не выживут в кошачьей комнате».

Зоозащитники не ожидали такого большого количества кошек. «Мы сразу увидели, что одна из кошек находится на последних днях беременности и, скорее всего, скоро родит. Это подтвердил и визит к врачу - три котенка вот-вот должны родиться. Но сегодня вечером мы сильно удивились. Когда мы начали гладить одну кошку, нас встретили 5 пар глаз!»

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