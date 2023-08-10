Операция по спасению 25 кошек: в Ида-Вирумаа агрессивная пенсионерка пыталась напасть на зоозащитников

MTÜ Kasside Turvakodu, которое занимается спасением животных, несколько недель разбиралось со сложным случаем, пытаясь спасти 25 кошек.

Внук хозяйки обратился к зоозащитникам, но хозяйка не хотела отдавать кошек. Однако после нескольких недель объяснений, с помощью социального работника организации удалось в очень сложных условиях прийти на помощь.

«25 кошек пришлось ловить посреди хлама, в то время как старушка стала агрессивной и несколько раз пыталась напасть. Во время отлова одна из знакомых старушки забрала из квартиры двух кошек, о которых мы больше ничего не знаем... Остается надеяться, что эти две кошки не расплодятся», - рассказали волонтеры.

После того как кошки были спасены, их отвезли в MTÜ Kasside Turvakodu, которому даже пришлось арендовать дополнительное помещение из-за нехватки места. Зоозащитники очень нуждаются в финансовой помощи, ведь уход за животными обходится недешево.

«Если только первоначальные процедуры для 25 кошек стоят около 5 000 евро, то будут еще дополнительные анализы и лечение больных кошек, аренда дополнительного помещения и коммунальные счета. Кроме того, 25 новых кошек необходимо кормить и менять им песок в лотках», - пишут защитники животных. Первоначальные расходы на одну кошку составляют около 180-200 евро в зависимости от пола.

Сюрпризы продолжаются

Поскольку многие кошки женского пола, по всей видимости, еще беременны, окончательное количество на данный момент неизвестно. «Поскольку сейчас мы ежедневно одну за другой отвозим кошек в клинику на осмотр, можно ожидать, что потребность в домашних приютах будет расти с каждым днем. Новорожденные котята просто не выживут в кошачьей комнате».