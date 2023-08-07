Бродячая кошка заразила человека неизвестной болезнью

Иммунная реакция 48-летнего человека на чужеродный микроорганизм оказалась своеобразной. Уже через восемь часов после нескольких укусов руки мужчины настолько распухли, что он обратился в отделение неотложной помощи.

Его раны были очищены и перевязаны, ему сделали прививку от столбняка, а также выписали антибиотики.

Через день он снова оказался в больнице. Средние пальцы левой руки были болезненно опухшими, а обе руки - красными и опухшими.

Врачам пришлось хирургическим путем удалить поврежденную ткань вокруг ран. Кроме того, мужчине ввели в вену три различных антибиотика, и он продолжил пероральный прием антибиотиков дома. На этот раз лечение помогло, и он полностью выздоровел.

Когда врачи проанализировали микроорганизмы, обнаруженные в ранах мужчины, они нашли неизвестный стрептококковый микроорганизм.

Стрептококк - это род бактерий, вызывающий менингит, фарингит, бактериальную пневмонию, покраснение глаз и многие другие заболевания.

Однако когда ученые секвенировали часть генома этой бактерии, оказалось, что она не соответствует ни одному из зарегистрированных штаммов. Это было новое открытие, которое никогда не было официально задокументировано учеными.

Бактерия относится к роду Globicatella, но отличается от других родственных штаммов, таких как G. sulfidfaciens, примерно на 20%, что позволяет говорить о существовании ранее не описанного вида.

Поскольку G. sulfidifaciens устойчив к ряду распространенных антибиотиков, его лечение может быть затруднено. Однако новая бактерия, обнаруженная в Великобритании, хорошо реагирует на некоторые антибиотики.

В случае нападения бездомной кошки, по мнению экспертов, рану следует немедленно аккуратно промыть с мылом, а затем немедленно обратиться за медицинской помощью.