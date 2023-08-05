В Ласнамяэ проходит международная выставка кошек

Международная выставка кошек «Unicorns & Rainbows» (Единороги и радуги) проходит в субботу и воскресенье в садоводческом центре Hortes на улице Тяхесаю в Ласнамяэ в Таллинне. На выставке представлены как породистые, так и просто домашние кошки.
Выставка завершится в воскресенье в 14 часов. В воскресенье будут вручены награды «Кошка года 2023» и награждены лучшие участники выставки. Состоятся выборы любимца публики и лотерея.
На выставке представлены кошки 18 различных пород из шести разных стран.
Выставка кошек организована в сотрудничестве MTÜ stonian Cat Association Esticat с центром Hortes.