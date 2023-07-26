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Все свиньи будут убиты: на одной из эстонских ферм у 9000 свиней обнаружена африканская чума

BNS
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Свиноферма. Иллюстративное фото.
Свиноферма. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В Пыльвамаа на принадлежащей Rakvere Farm ферме Лутсу, где содержится более 9000 свиней, выявили африканскую чуму свиней (АЧС).

Информация о вспышке заболевания поступила в ПТА 26 июля. «Сегодня были получены результаты лабораторного исследования, подтверждающие наличие возбудителя африканской чумы свиней. Все свиньи, содержащиеся на ферме, будут убиты, так как лекарств от этого заболевания не существует», - пояснила заведующая южным регионом PTА Инге Сааво.

Затем PTA организует полную очистку и дезинфекцию помещений фермы, а спустя определенный период времени в них вновь можно будет держать свиней. Владелец может ходатайствовать о компенсации за убитых свиней.

«В ограничительной зоне радиусом десять километров от фермы есть одна свиноферма, где для предупреждения эпизоотии также введут ограничения передвижения животных и связанных с их содержанием материалов», - сказала Сааво.

Для фермы введены ограничения. Нельзя вывозить с нее или ввозить на нее свиней, а до ликвидации пункта эпизоотии ограничено передвижение людей и транспорта. PTA просит отнестись с пониманием и обеспечить департаменту рабочий мир в месте ликвидации очага эпизоотии.

Вход на территорию очага эпизоотии разрешен только уполномоченным PTA лицам. Ответственное поведение позволит снизить риски для свиноводства в Эстонии. Движение в окрестностях фермы может быть нарушено, поэтому PTA приносит извинения за доставленные неудобства.

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