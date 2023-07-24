Милое фото ⟩ В Эстонии замечен одинокий волчонок

Обычно волчата рождаются в мае. К двухмесячному возрасту щенки полностью отучаются от материнского молока и учатся ловить добычу. В рацион волчат попадают мелкие животные, косули, а также домашний скот, пишет Эстонское общество охотников на своем сайте, где опубликована фотография одинокого волчонка в Кырвемаа.

Волчонок в Кырвемаа. Фото: Rauno Rajasaare rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Зимой волки питаются копытными, зайцами и более мелкими хищниками. Летом они охотятся на домашних животных и грызунов, не обходят вниманием даже насекомых и птичьи яйца. Излюбленной добычей волка являются косули.