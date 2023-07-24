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Милое фото ⟩ В Эстонии замечен одинокий волчонок

lemmik.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

21 июля в охотничьем районе Кырвемаа фотоловушка зафиксировала одинокого волчонка, который осматривал окрестности.

Обычно волчата рождаются в мае. К двухмесячному возрасту щенки полностью отучаются от материнского молока и учатся ловить добычу. В рацион волчат попадают мелкие животные, косули, а также домашний скот, пишет Эстонское общество охотников на своем сайте, где опубликована фотография одинокого волчонка в Кырвемаа.

Волчонок в Кырвемаа.
Волчонок в Кырвемаа. Фото: Rauno Rajasaare rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Зимой волки питаются копытными, зайцами и более мелкими хищниками. Летом они охотятся на домашних животных и грызунов, не обходят вниманием даже насекомых и птичьи яйца. Излюбленной добычей волка являются косули.

Кроме того, недавно исследователи обнаружили, что в рацион волков наряду с животными входят и ягоды. 

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