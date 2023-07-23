МуПо благодарит горожан, обеспокоенных утками в Кадриорге: с ними все в порядке

Сегодня на телефон городской помощи Таллинна поступило несколько сообщений о том, что утята с матерью застряли в находящемся справа канале Кадриорга. «Мы отправили патруль, чтобы в случае необходимости помочь утиному семейству».

«Патруль муниципальной полиции зафиксировал ситуацию, сделал фотографии на месте и выяснил, что утиная семья может плыть дальше и не нуждается в человеческом вмешательстве», - сообщила Тийна Борошко, дежурная, принявшая звонок.

«Мы хотели бы поблагодарить жителей города, обеспокоенных судьбой утят и с пониманием отнесшихся к их беде. На данный момент мы можем заверить, что утиная семья может справиться самостоятельно, и беспокоиться не стоит. Здорово, что есть так много неравнодушных людей!» - добавила она.