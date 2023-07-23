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МуПо благодарит горожан, обеспокоенных утками в Кадриорге: с ними все в порядке

Трийн Пальмипуу
, журналист naine.postimees.ee
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Эта утиная семья плавала в фонтане за Национальной библиотекой в июне.
Эта утиная семья плавала в фонтане за Национальной библиотекой в июне. Фото: Toomas Huik / Postimees

Таллиннский департамент муниципальной полиции благодарит внимательных жителей города, которые были обеспокоены купающейся сегодня в Кадриорге семьей уток и сообщили о своих подозрениях.

Сегодня на телефон городской помощи Таллинна поступило несколько сообщений о том, что утята с матерью застряли в находящемся справа канале Кадриорга. «Мы отправили патруль, чтобы в случае необходимости помочь утиному семейству».

«Патруль муниципальной полиции зафиксировал ситуацию, сделал фотографии на месте и выяснил, что утиная семья может плыть дальше и не нуждается в человеческом вмешательстве», - сообщила Тийна Борошко, дежурная, принявшая звонок.

«Мы хотели бы поблагодарить жителей города, обеспокоенных судьбой утят и с пониманием отнесшихся к их беде. На данный момент мы можем заверить, что утиная семья может справиться самостоятельно, и беспокоиться не стоит. Здорово, что есть так много неравнодушных людей!» - добавила она.

С кадриоргской утиной семьей все в порядке.
С кадриоргской утиной семьей все в порядке. Фото: Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
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