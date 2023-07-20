По Берлину бегает львица. Откуда она там взялась, непонятно

Переполох в лесу

По словам мэра Кляйнмахнова Макаэля Груберта, полиция сосредоточила поиски на территории, граничащей с лесом, где люди любят выгуливать собак.

Мэр Кляйнмахнова Макаэль Груберт Фото: Getty Images

Львицу, которая, возможно отсыпается в этом лесу в дневное время, ищут также с помощью вертолетов и беспилотников, оснащенных инфракрасными камерами. Ожидается, что когда ее обнаружат, львицу удастся усыпить с помощью транквилизаторов и перевезти в один из приютов для диких животных.

Груберт говорит, что никакой паники или истерики у него в коммуне не наблюдается, но все же советует воздержаться от лесных пробежек и прогулок и вообще по возможности не выходить из дома и не выпускать домашних животных.

Он также заявил, что рад тому, что все это приключилось во время школьных каникул, так что детям не нужно ходить в школу или из школы через лес.

Не в первый раз

Дикие и порой весьма опасные животные и раньше появлялись на улицах германских городов.

Не далее как в мае жители города Эрфурт в центральной Германии с удивлением обнаружили на одной из оживленных улиц кенгуру, который ускакал из дома.

В 2019 году в городе Херне несколько дней ловили сбежавшую кобру, а жителям советовали не открывать окна и не ходить по высокой траве, где она могла прятаться.

В 2016 году пришлось пристрелить льва, сбежавшего из зоопарка в Лейпциге, после того, как на него не подействовали транквилизаторы.