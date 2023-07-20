ВАЖНО ⟩ Три признака того, что у вашего питомца может быть птичий грипп

Лихорадка

Лихорадка является основным симптомом птичьего гриппа как у людей, так и у животных. Лихорадка - это способ организма сигнализировать, что не все в порядке, и бороться с воспалением. Но как распознать животное с высокой температурой? Нет смысла трогать собаку или кошку за лоб, как это делают в случае с человеком. Животное сигнализирует о лихорадке по-другому. Как правило, у них пропадает аппетит, появляется вздутие живота, чихание и кашель. Также может наблюдаться покраснение конъюнктивы глаз. Если у вашего питомца наблюдаются какие-либо из этих признаков, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться за ветеринарной помощью.