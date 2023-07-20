ВАЖНО ⟩ Три признака того, что у вашего питомца может быть птичий грипп

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнее время в Польше от птичьего гриппа погибло по меньшей мере 11 кошек, в том числе было убито 14 больных кошек. Эта зараза также обнаружена в Эстонии, что означает, что и наши домашние животные могут быть инфицированы. Каковы же возможные симптомы птичьего гриппа и как их распознать?
Птичий грипп - это высококонтагиозное, вирулентное заболевание птиц, которое может поражать также людей и домашних животных. Поскольку летом домашние животные проводят много времени на открытом воздухе, они подвергаются повышенному риску контакта с инфицированными организмами.
Лихорадка
Лихорадка является основным симптомом птичьего гриппа как у людей, так и у животных. Лихорадка - это способ организма сигнализировать, что не все в порядке, и бороться с воспалением. Но как распознать животное с высокой температурой? Нет смысла трогать собаку или кошку за лоб, как это делают в случае с человеком. Животное сигнализирует о лихорадке по-другому. Как правило, у них пропадает аппетит, появляется вздутие живота, чихание и кашель. Также может наблюдаться покраснение конъюнктивы глаз. Если у вашего питомца наблюдаются какие-либо из этих признаков, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться за ветеринарной помощью.
Затрудненное дыхание и потеря аппетита
Симптомом птичьего гриппа является и затрудненное дыхание, которое не проходит незаметно. Если затрудненное дыхание и потеря аппетита сопровождают друг друга, необходимо срочно обратиться к ветеринару и провести более тщательную дезинфекцию помещения.
Неврологические признаки
К неврологическим признакам относятся, например, тремор и судороги. В этом случае очевидно, что животное серьезно заболело, будь то птичий грипп или другое серьезное заболевание.