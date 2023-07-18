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Что произошло в тот злополучный день? Завершено расследование смерти носорога в Таллиннском зоопарке

rus.postimees.ee
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Носорог Кигома.
Носорог Кигома. Фото: Inari Leiman

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент завершил расследование гибели носорога в Таллиннском зоопарке. 

По словам старшего специалиста Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлеса Каупа, это был несчастный случай.

«Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проверил условия в вольере носорога Кигома. Все соответствовало требованиям, и благополучие животного было обеспечено. Кроме того, были опрошены сотрудники зоопарка», - сказал Кауп.

«Свидетельства сотрудников и результаты проверки показали, что вольер носорога соответствует требованиям и ранее было установлено, что помещение не представляет опасности для животного. Однако носорог повел себя неожиданно, прыгнув между балками вольера, что привело к его гибели», - добавил Кауп. По его мнению, такое поведение животного было невозможно предвидеть.

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