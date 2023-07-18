Что произошло в тот злополучный день? Завершено расследование смерти носорога в Таллиннском зоопарке

«Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проверил условия в вольере носорога Кигома. Все соответствовало требованиям, и благополучие животного было обеспечено. Кроме того, были опрошены сотрудники зоопарка», - сказал Кауп.

«Свидетельства сотрудников и результаты проверки показали, что вольер носорога соответствует требованиям и ранее было установлено, что помещение не представляет опасности для животного. Однако носорог повел себя неожиданно, прыгнув между балками вольера, что привело к его гибели», - добавил Кауп. По его мнению, такое поведение животного было невозможно предвидеть.