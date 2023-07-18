ФОТО ⟩ Невероятно: по Эстонии разгуливает лосиха с тремя лосятами

Один местный охотник уже ранее говорил, что встречал это семейство лосей, но ему никто не поверил. В Союзе охотников Эстонии заявили, что теперь, когда охотник Альгис Лыков заснял семейство на свою фотоловушку, невероятная история подтвердилась.

Обычно у лосих бывает один-два теленка, три теленка - большая редкость.