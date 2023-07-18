ФОТО ⟩ Невероятно: по Эстонии разгуливает лосиха с тремя лосятами

В Рапламаа в лесную фотоловушку попала лосиха с тремя лосятами.
Один местный охотник уже ранее говорил, что встречал это семейство лосей, но ему никто не поверил. В Союзе охотников Эстонии заявили, что теперь, когда охотник Альгис Лыков заснял семейство на свою фотоловушку, невероятная история подтвердилась.
Обычно у лосих бывает один-два теленка, три теленка - большая редкость.
По данным Википедии, период беременности у лосихи длится 227-235 дней. Телята рождаются с конца апреля до начала июня, в основном в первой половине мая. У молодых лосих рождается один детеныш, у лосих среднего и старшего возраста - два. Три или четыре теленка - большая редкость. Телята питаются молоком матери около шести месяцев. Другую едкуони начинают употреблять уже на третьей неделе жизни.