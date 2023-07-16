Есть почти в каждой сумочке: ветеринар назвал повседневный продукт, который способен убить собаку

Ветеринар Мэтт МакГлассон - известный среди любителей животных инфлюэнсер, у которого почти 700 000 подписчиков в TikTok. В недавнем видео ветеринар из Калифорнии предупреждает своих подписчиков о ядовитом веществе, которое не опасно для человека, но чрезвычайно токсично для домашних животных.

«Жевательная резинка без сахара содержит ксилит. Даже очень небольшое количество жевательной резинки, например, Mentos, может быть смертельным для вашего щенка», - цитирует Daily Mail ветеринара. Подписчики не поскупились в комментариях на слова благодарности, и оказывается, многие владельцы домашних животных не подозревали о такой опасности.

Симптомы отравления ксилитом: рвота, слабость, нарушение координации или трудности при ходьбе или стоянии, тремор, судороги и кома.