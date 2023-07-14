ТРАУР ⟩ В Таллиннском зоопарке умерли зубриха Рама и последний желтопузик

В четверг на прошлой неделе умерла 18-летняя самка европейского зубра Рама, в ее матке была обнаружена опухоль диаметром 30 сантиметров. Она вырастила трех зубрят, а ее единственная дочь, Рамира, родившаяся в 2014 году, в 2018 году переехала в финский зоопарк и вырастила трех детенышей.