ТРАУР ⟩ В Таллиннском зоопарке умерли зубриха Рама и последний желтопузик

На прошлой неделе в Таллиннском зоопарке умерла самка зубра Рама, а в понедельник смерть настигла и желтопузика.
В четверг на прошлой неделе умерла 18-летняя самка европейского зубра Рама, в ее матке была обнаружена опухоль диаметром 30 сантиметров. Она вырастила трех зубрят, а ее единственная дочь, Рамира, родившаяся в 2014 году, в 2018 году переехала в финский зоопарк и вырастила трех детенышей.
В понедельник утром умер и последний в нашем зоопарке желтопузик. Безногая ящерица полупустынных, пустынных и степных районов Азии прожила в Таллинне 32 года.