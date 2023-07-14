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ТРАУР ⟩ В Таллиннском зоопарке умерли зубриха Рама и последний желтопузик

rus.postimees.ee
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Самка европейского зубра Рама.
Самка европейского зубра Рама. Фото: Таллиннский зоопарк

На прошлой неделе в Таллиннском зоопарке умерла самка зубра Рама, а в понедельник смерть настигла и желтопузика.

В четверг на прошлой неделе умерла 18-летняя самка европейского зубра Рама, в ее матке была обнаружена опухоль диаметром 30 сантиметров. Она вырастила трех зубрят, а ее единственная дочь, Рамира, родившаяся в 2014 году, в 2018 году переехала в финский зоопарк и вырастила трех детенышей.

В понедельник утром умер и последний в нашем зоопарке желтопузик. Безногая ящерица полупустынных, пустынных и степных районов Азии прожила в Таллинне 32 года.

Желтопузик.
Желтопузик. Фото: Таллиннский зоопарк
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