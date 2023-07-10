Попугай-кинозвезда Фриго наслаждается вниманием посетителей бургерной

«Фриго не любит одиночества, – сказала Рита Кёстер. У прежнего хозяина у него не было других птиц в компании, и когда квартира опустела, он тут же стал шуметь. Часто, когда берут этих птиц к себе домой, учитывают, что в клетке должна быть компания. Но после многих лет жизни без других пернатых, Фриго вместо этого привык к вниманию людей, и теперь он не очень хорошо уживается с другими птицами. Кроме того, никто другой не заменит ему хозяйку. Когда Рита Кёстер однажды поехала в отпуск на Кипр, она оставила птицу у матери. Когда хозяйка вернулась, птица тут же прыгнула ей на руку, но еще и больно клюнула клювом в нос. Чтоб больше этого не повторялось! Оставленный один на короткое время, Фриго может позже показывать свою обиду, долго дуясь вечером на другом конце дивана.