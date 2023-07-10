Попугай-кинозвезда Фриго наслаждается вниманием посетителей бургерной

Рита Кёстер в Ассамалла готовит гамбургеры в домашнем кафе, носящем ее имя. Но внимание посетителей сразу привлекает Фриго – ярко-зеленый попугай, который свистит в открытой клетке у входа. Птица настолько дружелюбна, что даже забирается на плечо незнакомца, чтобы сфотографироваться.
Дома у Риты Кёстр живут еще два нимфовых попугайчика кошка. Можно подумать, что гроза мышей представляет угрозу и для птиц, но на самом деле все наоборот. Скорее это Фриго дергает кошку за уши или за усы, когда ей оказывается слишком много внимания хозяки. И повышенная потребность во внимании – причина, по которой Кёстер не оставляет Фриго дома во время работы.
Маленькая птичка попала в Ассамалла около десяти месяцев назад по объявлению о продаже на Facebook. «Нас предупредили по телефону, что Фриго много верещит, кричит и кусается», – вспоминает Кёстер, которая все-таки поехала посмотреть на птицу в столицу. «В конце концов, поведение может быть совершенно разным в разных средах», – сказала она. При первой же встрече Фриго сразу забрался к новой хозяйке на плечо и даже поцеловал ее. На этом дело было решено.
Насколько известно, Фриго 25 лет. Его собратья по виду доживают до тридцати лет и могут научиться имитировать предложения, произносимые людьми, если их научить этому с юных лет. К сожалению, Фриго не прошел такого обучения и ограничивается характерным птичьим щебетом и писком. Кроме того, Фриго не может летать, потому что одно из его крыльев когда-то было повреждено. В клетку его поднимает хозяйка, а чтобы влезать по проволочной оградке или клетке, Фриго подтягивает себя с помощью клюва.
Тот, кто бывал в домашнем кафе Риты в прошлом году, хорошо знает, что попугай с хозяйкой как шерочка с машерочкой. Подобно пирату, с попугаем на плече, Рита Кёстер ездит повсюду, например, в Раквере. Обслуживающий персонал кафе-пиццерии Päts сразу же находит чашку с орехами, когда Кёстер приходит поесть со своей птицей.
«Фриго не любит одиночества, – сказала Рита Кёстер. У прежнего хозяина у него не было других птиц в компании, и когда квартира опустела, он тут же стал шуметь. Часто, когда берут этих птиц к себе домой, учитывают, что в клетке должна быть компания. Но после многих лет жизни без других пернатых, Фриго вместо этого привык к вниманию людей, и теперь он не очень хорошо уживается с другими птицами. Кроме того, никто другой не заменит ему хозяйку. Когда Рита Кёстер однажды поехала в отпуск на Кипр, она оставила птицу у матери. Когда хозяйка вернулась, птица тут же прыгнула ей на руку, но еще и больно клюнула клювом в нос. Чтоб больше этого не повторялось! Оставленный один на короткое время, Фриго может позже показывать свою обиду, долго дуясь вечером на другом конце дивана.
Постоянные посетители бургерной уже хорошо знают Фриго, но случайных посетителей ждет приятный сюрприз. Несколько недель назад в кафе побывала большая группа, и во время всего обеда Фриго с ними миловался. Впоследствии одна женщина призналась, что Фриго полностью изменил их день к лучшему. А именно, группа только что возвращалась с похорон, и дружелюбие пернатого вернуло улыбку на их лица.
Также однажды в кафе зашел мужчина лет сорока и спросил, может ли он вернуться в костюме пирата, чтобы сделать добротный пиратский снимок. Он и вернулся, посадил попугая на плечо и сделал свой отличный пиратский снимок.
Однажды любящая внимание птичка оказалась в особенно правильном месте – а именно, сыграла в эпизоде сериала «Папсид» птичку, которую охватила депрессия. В эпизоде его владельцем является Таави Иммато, певец из группы Shanon, который приносит птицу доктору. Темпераментная птичка не скрывала своего настроения даже во время съемок и укусила за руку Мярта Пиуса, сыгравшего доктора, оставив синяк.
Прямо сейчас приветливая кинозвезда встречает всех проголодавшихся у дверей бургерной. Понятно, что он не может остаться там на зиму. Хозяйка пока не может сказать, что принесет будущее и где держать Фриго, когда дойдет до минусовой температуры.