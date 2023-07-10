Редкие кадры ⟩ Дружная семья хорьков вышла на прогулку

По словам очевидца, хорьки были осторожными. «Один из детенышей неожиданно завопил, что разозлило мать. После этого я немного отступила и подождала, пока они пройдут», - передало Эстонское общество охотников на своей домашней странице слова автора фотографий Рити-Марлеэн Валли.