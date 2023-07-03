Белка-куряга ⟩ Женщина увидела в парке курящую белку

Женщина по имени Сэмми взяла своего трехлетнего племянника Лео на прогулку в парк в Мерсисайде, когда заметила нечто неожиданное: маленькую белку, прыгающую по лужайке парка и держащую в лапах большой красный предмет. Хотя белки - обычное явление в парках Великобритании, они в основном просто перепрыгивают с ветки на ветку или лакомятся кусочками хлеба, которые им дают люди, устроившие пикник.

Однако, по словам 33-летней Сэмми, она сразу заметила в лапе белки красную палку, которую та бережно несла. «Я качала своего племянника на качелях, и мы наблюдали за белками, играющими под деревьями. Я заметила, что у одной из белок в руке был большой красный предмет. Сначала я подумала, что это красный перец», - рассказала она.