Белка-куряга ⟩ Женщина увидела в парке курящую белку

Вейпинг становится все более популярным, а экзотические ароматизированные электронные сигареты стали неотъемлемой частью жизни многих жителей Эстонии. Помимо молодых людей, любовь к вейпингу почувствовала и белка из Великобритании, которая забралась на верхушку дерева с найденной ею электронной сигаретой в зубах.
Женщина по имени Сэмми взяла своего трехлетнего племянника Лео на прогулку в парк в Мерсисайде, когда заметила нечто неожиданное: маленькую белку, прыгающую по лужайке парка и держащую в лапах большой красный предмет. Хотя белки - обычное явление в парках Великобритании, они в основном просто перепрыгивают с ветки на ветку или лакомятся кусочками хлеба, которые им дают люди, устроившие пикник.