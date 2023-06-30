В Ляэне-Вирумаа медведь погнался за велосипедистом: человек попытался скрыться, но упал

26 июня в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья медведь погнался за местным спортсменом, которые в тот момент совершал тренировку на велосипеде.
В волости Вяйке-Маарья, на территории бывшей советской ракетной базы, медведь погнался за местным спортсменом, тренировавшимся на велосипеде.
Велосипедист неожиданно столкнулся с медвежьим семейством. По словам спортсмена, на территории бывшей ракетной базы хорошо тренироваться, и он часто там бывает. Сосредоточившись на поездке, он не заметил на обочине дороги медведицу с двумя медвежатами.
Когда велосипедист проехал мимо них, медведица быстрыми прыжками стала преследовать спортсмена. Он попытался скрыться и примерно через сто метров он упал с велосипеда. Падение спортсмена так напугало медведицу, что она прекратила преследование и направилась к медвежатам.
Общество охотников Эстонии просит всех, кто передвигается по лесу, быть бдительными, и если заметите взрослого медведя, лучше тихонько удалиться. Из-за растительности медвежат можно сразу не заметить. В целом медведи в эстонских условиях не опасны, но медведица, защищая своих медвежат, может проявить агрессию.