В Ляэне-Вирумаа медведь погнался за велосипедистом: человек попытался скрыться, но упал

В волости Вяйке-Маарья, на территории бывшей советской ракетной базы, медведь погнался за местным спортсменом, тренировавшимся на велосипеде.

Велосипедист неожиданно столкнулся с медвежьим семейством. По словам спортсмена, на территории бывшей ракетной базы хорошо тренироваться, и он часто там бывает. Сосредоточившись на поездке, он не заметил на обочине дороги медведицу с двумя медвежатами.

Когда велосипедист проехал мимо них, медведица быстрыми прыжками стала преследовать спортсмена. Он попытался скрыться и примерно через сто метров он упал с велосипеда. Падение спортсмена так напугало медведицу, что она прекратила преследование и направилась к медвежатам.