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ТРАГЕДИЯ В ТАЛЛИННСКОМ ЗООПАРКЕ ⟩ Погиб носорог Кигома

BNS
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Носорог Кигома.
Носорог Кигома. Фото: Inari Leiman

В понедельник в Таллиннском зоопарке погиб 13-летний самец черного носорога Кигома, его голова застряла между двумя металлическими балками.

На прошлой неделе носорогов Кигому и Кибиби перевели в перестроенное временное помещение в здании копытных, поскольку в здании толстокожих на этой неделе начался ремонт полов в загонах, сообщила пресс-служба зоопарка.

Временное помещение, где когда-то держали слонят, а самыми последними гауров, предварительно адаптировали для содержания носорогов и попытались исключить все риски. Кибиби и Кигома с прошлой недели находились под круглосуточным наблюдением сотрудников и ветеринаров, на новом месте Кигома вел себя спокойно, в его поведении не отмечали тревоги.

К сожалению, в полдень понедельника Кигома совершенно неожиданно поднялся и, опираясь передними ногами на гладкую перегородку, засунул голову с рогами между двумя металлическими балками и не смог ее вытащить. Сотрудники и ветеринары сразу же поспешили на помощь, но освободить весящего 1,2 тонны носорога непросто. Балку разрезали, но было уже поздно — носорог был мертв.

Родившийся в 2010 году и доставленный в Таллиннский зоопарк в 2013 году самец носорога обладал спокойным, а временами даже робким характером.

Трагическая гибель Кигомы стала шоком для всех сотрудников зоопарка, их скорбь сравнима со скорбью от потери члена семьи.

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