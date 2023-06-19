ТРАГЕДИЯ В ТАЛЛИННСКОМ ЗООПАРКЕ ⟩ Погиб носорог Кигома

На прошлой неделе носорогов Кигому и Кибиби перевели в перестроенное временное помещение в здании копытных, поскольку в здании толстокожих на этой неделе начался ремонт полов в загонах, сообщила пресс-служба зоопарка.

Временное помещение, где когда-то держали слонят, а самыми последними гауров, предварительно адаптировали для содержания носорогов и попытались исключить все риски. Кибиби и Кигома с прошлой недели находились под круглосуточным наблюдением сотрудников и ветеринаров, на новом месте Кигома вел себя спокойно, в его поведении не отмечали тревоги.

К сожалению, в полдень понедельника Кигома совершенно неожиданно поднялся и, опираясь передними ногами на гладкую перегородку, засунул голову с рогами между двумя металлическими балками и не смог ее вытащить. Сотрудники и ветеринары сразу же поспешили на помощь, но освободить весящего 1,2 тонны носорога непросто. Балку разрезали, но было уже поздно — носорог был мертв.

Родившийся в 2010 году и доставленный в Таллиннский зоопарк в 2013 году самец носорога обладал спокойным, а временами даже робким характером.