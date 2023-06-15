МИЛЫЕ ФОТО ⟩ В рядах эстонской полиции появилось пополнение

«Хотя сейчас любимое занятие маленькой собачки - жевать все подряд, начиная с обуви хозяина и заканчивая ветками деревьев, под руководством кинолога Прийдика она должна вырасти в умную поисковую собаку с чутким носом», - написала Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

С этой целью Лекси уже практикуется в патрулировании, дружит с людьми и уже провела неделю в щенячьей школе.