Фото ⟩ Что случилось? У владельца изъяли 16 собак

Во вторник Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в сотрудничестве с Эстонским союзом защиты животным и Эстонским породным обществом тибетских мастифов изъял 16 собак, среди которых 14 тибетских мастифов и два чау-чау. Причина в том, что нынешний владелец собак уже некоторое время отсутствует и не может должным образом ухаживать за животными.
«Несмотря на то, что первичный уход за собаками – еда, вода, уборка загона – гарантирован, в долгосрочной перспективе этого недостаточно», – прокомментировала ведущий специалист Идаского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кая Вайнула. Она добавила, что для обеспечения здоровья и благополучия этим животным важно каждый день общаться с людьми и сохранять активность, также их нужно вычесывать.
Однако владелец собак находится далеко, поэтому не может должным образом заботиться о своих питомцах. «Таким образом, благополучие и здоровье собак не гарантированы, и это может привести к более серьезному заболеванию, смерти или эвтаназии некоторых собак», – говорит Вайнула.
Все собаки переданы Эстонскому союзу защиты животных. По словам Вайнула, идет сотрудничество с Эстонским породным обществом тибетских мастифов, чтобы найти собакам новый дом.