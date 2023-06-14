Фото ⟩ Что случилось? У владельца изъяли 16 собак

«Несмотря на то, что первичный уход за собаками – еда, вода, уборка загона – гарантирован, в долгосрочной перспективе этого недостаточно», – прокомментировала ведущий специалист Идаского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кая Вайнула. Она добавила, что для обеспечения здоровья и благополучия этим животным важно каждый день общаться с людьми и сохранять активность, также их нужно вычесывать.