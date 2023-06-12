В Финляндии появился окунь, который может укусить человека

«Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», - сказал представитель Финского рыболовного сообщества Юха Ояхарью.

Для Финляндии солнечный окунь - инвазивный вид.

«Солнечный окунь ест все, что попадается ему на пути», - добавил Ояхарью.

Специалист Центра природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас призвала местных жителей сообщать, если они увидят эту рыбу в природе.