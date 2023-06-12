В Финляндии появился окунь, который может укусить человека

В Финляндии появился солнечный окунь, который кусает людей, защищая место откладывания икры, пишет портал Yle.
«Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», - сказал представитель Финского рыболовного сообщества Юха Ояхарью.
Для Финляндии солнечный окунь - инвазивный вид.
«Солнечный окунь ест все, что попадается ему на пути», - добавил Ояхарью.
Специалист Центра природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас призвала местных жителей сообщать, если они увидят эту рыбу в природе.
Естественный ареал солнечного окуня - Северная Америка от Северной Дакоты до Нью-Джерси и от Гудзонова залива до Южной Каролины.
Промысловой ценности он не представляет, на большинстве водоемов Восточной Европы является сорным инвазивным видом, представляющим существенную пищевую конкуренцию молоди местных хищных видов рыб, а также наносит урон рыбному хозяйству, поедая молодь ценных видов, таких как судак, лещ, плотва, карп и т.д.