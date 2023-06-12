Пн, 12.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать
Для подписчиков

Медведь разгуливал по парковке магазина Maksimarket

Арвед Брейдакс
Facebook Twitter
Comments
Молодой медведь. Фото иллюстративное.
Молодой медведь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В ночь на понедельник в городе Выру был замечен медведь, видео с ним также попало в социальные сети.

На видео, опубликованном между 3 и 4 часами утра, видно, как медведь в быстром темпе передвигается по парковке магазина Maksimarket.

«В тех краях видели кабана, лося, рысь, а медведя - еще нет», - говорит председатель Союза охотников Вырумаа Мати Кивистик.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх