Медведь разгуливал по парковке магазина Maksimarket

БарбосДля подписчиковМедведь разгуливал по парковке магазина MaksimarketАрвед Брейдакс12 июня 2023, 15:18Facebook TwitterComments Молодой медведь. Фото иллюстративное. Фото: ShutterstockВ ночь на понедельник в городе Выру был замечен медведь, видео с ним также попало в социальные сети.На видео, опубликованном между 3 и 4 часами утра, видно, как медведь в быстром темпе передвигается по парковке магазина Maksimarket.«В тех краях видели кабана, лося, рысь, а медведя - еще нет», - говорит председатель Союза охотников Вырумаа Мати Кивистик.Facebook TwitterComments Ключевые слова maksimarketвырумедведьохотникживотное Pекомендуем