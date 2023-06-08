Спасибо всем: весной в Эстонии было спасено рекордное число лягушек и жаб

В рамках кампании «Спасение земноводных» в течение двух месяцев волонтеры помогали хладнокровным на 11 участках шоссе, в которых миграция проходила наиболее интенсивно и жизнь земноводных была в опасности. Всего волонтеры действовали в 34 местах по всей Эстонии.

Как и в предыдущие годы, волонтеры отметили, что период миграции был очень долгим. Это стало испытанием для всех помощников лягушек, потому что вместо одной недели приходилось выходить на дежурство в течение нескольких недель, тратя на это каждый день несколько часов. Миграция земноводных очень зависит от погоды, и чем больше колеблется температура весной, тем дольше длится миграция. «Ряды наших волонтеров в этом году также пополнились, поэтому и количество земноводных, которые благополучно перебрались через дорогу, безусловно, увеличилось. Например, в Ида-Вирумаа помощников стало больше, и я надеюсь, что их ряды будут только увеличиваться. Более длительный период миграции также требует большего количества добровольцев для помощи в сменах», - добавила Аллер.