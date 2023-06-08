Спасибо всем: весной в Эстонии было спасено рекордное число лягушек и жаб

В рамках кампании по спасению земноводных во время их весенней миграции спасено рекордное количество особей - 29 926 лягушек и жаб. Благодаря последовательной и слаженной работе волонтеров в апреле и мае удалось спасти почти 30 000 земноводных, что почти на треть больше, чем в предыдущие годы.
В рамках кампании «Спасение земноводных» в течение двух месяцев волонтеры помогали хладнокровным на 11 участках шоссе, в которых миграция проходила наиболее интенсивно и жизнь земноводных была в опасности. Всего волонтеры действовали в 34 местах по всей Эстонии.
Во время массовой весенней миграции земноводных до 95% пересекающих проезжую часть лягушек погибают на участках с интенсивным движением. «Если учесть, что лишь один-два процента головастиков доживают до репродуктивного возраста, то рекорд этого года вселяет большую радость!» - сказала руководитель проекта «Спасение земноводных» Кадри Аллер.
«Благодарим всех, кто замечал и помогал земноводным, а также сообщал нам о результатах своих локальных спасательных операций. Установленный рекорд был бы невозможен без местных друзей земноводных», - добавила Аллер.
Как и в предыдущие годы, волонтеры отметили, что период миграции был очень долгим. Это стало испытанием для всех помощников лягушек, потому что вместо одной недели приходилось выходить на дежурство в течение нескольких недель, тратя на это каждый день несколько часов. Миграция земноводных очень зависит от погоды, и чем больше колеблется температура весной, тем дольше длится миграция. «Ряды наших волонтеров в этом году также пополнились, поэтому и количество земноводных, которые благополучно перебрались через дорогу, безусловно, увеличилось. Например, в Ида-Вирумаа помощников стало больше, и я надеюсь, что их ряды будут только увеличиваться. Более длительный период миграции также требует большего количества добровольцев для помощи в сменах», - добавила Аллер.
В этом году было предложено обратить внимание на неожиданно облачившихся в голубые свадебные одежды болотных лягушек, которых можно было встретить в Эстонии во время миграции. Многим друзьям лягушек удалось сфотографировать местных голубых лягушек. «Мы обязательно продолжим эту акцию в следующем году. Это важная информация для ученых, как и то, что спасенные мигрирующие амфибии подсчитаны по видам», - сказала руководитель кампании Биргит Пурга. Больше всего в помощи при пересечении дороги нуждались медлительные обыкновенные жабы - 27 099.
Больше всего земноводных получили помощь в Поркуни в Ляэне-Вирумаа – 8 654 особей. На втором месте Пыльтсамаа с 6303 амфибиями. На протяжении многих лет эти два места были местом, где лягушкам больше всего помогали размножаться. В волости Раэ на шоссе Ассаку-Юри спасены 2795 и в Силламяэ 2571 земноводных, что также является свидетельством плодотворной работы волонтеров.
Акция «Спасение земноводных» проходит с 2012 года. Цель инициативы – привлечь внимание к земноводным, массово погибающим на дорогах во время миграции, повысить осведомленность людей о лягушках, играющих важную роль в природе, а также получить представление о местах миграции лягушек по всей Эстонии. За прошедшие годы руками волонтеров от гибели под колесами автомобилей было спасено более 205 000 амфибий. Лучшим долгосрочным решением проблемы гибели при миграции является перекрытие движения во время миграции или строительство лягушачьих туннелей на участках дороги с интенсивным движением, где весенняя миграция проходит наиболее интенсивно.