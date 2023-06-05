Решение завести домашнее животное очень ответственное. Пушистый друг является полноправным членом семьи - он хочет проводить время с семьей, вкусно есть, познавать мир. Но, как и люди, животные могут заболеть, с ними может произойти несчастный случай. Поэтому учитывать следует не только радостные моменты, но и возможные проблемы.
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ОБЗОР ⟩ Готовы ли жители Эстонии отдавать большие деньги ради здоровья домашнего питомца?
Современная ветеринария находится на таком высоком уровне, что помощь будет оказана в случае практически любой болезни или травмы. В принципе, любое расстройство здоровья, которое возникает у людей, можно лечить и у собак с кошками. Но это очень дорого, а в тяжелом случае счета ветеринара могут превышать месячный доход семьи.