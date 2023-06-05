ОБЗОР ⟩ Готовы ли жители Эстонии отдавать большие деньги ради здоровья домашнего питомца?

Современная ветеринария находится на таком высоком уровне, что помощь будет оказана в случае практически любой болезни или травмы. В принципе, любое расстройство здоровья, которое возникает у людей, можно лечить и у собак с кошками. Но это очень дорого, а в тяжелом случае счета ветеринара могут превышать месячный доход семьи.

К ветеринару нужно обращаться, даже если животное здорово: прививки, дегельминтизация, чип и паспорт, стерилизация и кастрация. Лечебное питание для четвероногого друга с хроническими заболеваниями. Это звучит как клише, но жизнь полна неожиданностей, и прежде чем вы решите завести животное, изучите доступную информацию! Окиньте критическим взглядом свой банковский счет, посмотрите, сколько у вас денег в кубышке, и прикиньте, потяните ли вы в принципе лишний рот. Вы вообще знаете, на какие суммы нужно рассчитывать перед поездкой в ветеринарную клинику? Трезво оцените свои возможности, чтобы не получилось так, что животному не будет оказана необходимая помощь.