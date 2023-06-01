ФОТО ⟩ В Латвии выловлен сом весом 65 килограммов

После схватки с рыбой у Виталия в нескольких местах остались следы укусов: несмотря на то, что он использовал перчатки.

По словам Виталия, такая рыба попадается редко, и каждый сам решает, что с ней делать. «Кто-то поцеловал, погладил, отпустил. Моя семья и родня не научились этими фотографиями питаться. Поэтому я хотел, чтобы все попробовали этого сома. Я неоднократно пробовал, это фантастическая рыба, каждый должен ее попробовать. Всяких малышей 5-10-15 килограммов отпускаю, конечно, пусть живут, подрастают. А большой - он другой», - приводит слова рыбака RUS LSM.