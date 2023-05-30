На грани жизни и смерти: неизвестные отравили собаку крысиным ядом

В Рапламаа в саду дома в поселке Аэспа у собаки возникла серьезная проблема со здоровьем, причина которой печальная и пугающая.
Пес Манфред живет со своей семьей в Аэспа в волости Кохила. Территория дома огорожена забором, животное не может выбраться и в пятницу вечером, как обычно, он был во дворе со своими хозяевами. В субботу утром у хозяйки Рейлики случился шок: собаку рвало с кровью, в его кале тоже была кровь. Конечно же, напуганные и обеспокоенные владельцы бросились с Манфредом к ветеринару. Их ждали плохие новости.
В ветклинике PetCity состояние собаки сразу же назвали опасным для жизни. По словам ветеринара, проблемы со здоровьем у собаки, вероятно, вызвал крысиный яд. Нет тестов, выявляющих крысиный яд в организме, но анализ крови и симптомы дали достаточно оснований для такого мнения. Как крысиный яд попал к собаке непонятно, ведь на своей территории семья его не использует, собака не покидала сада и не гуляла, остается только подозревать чей-то злой умысел.
Манфред - боец
Наступило утро, и Манфред, которого ласково называют Мянни, был жив. Показатели анализа крови все еще не радовали, но лечение, кажется, работает, и молодой пес борется за свою жизнь. Все затаили дыхание и скрестили пальцы, чтобы любимец семьи выдержал и выздоровел.
По словам хозяйки Рейлики, в настоящее время состояние Манфреда стабильное. «Радоваться пока рано, но он жив. Персонал ветеринарной клиники PetCity проделал потрясающую работу, вытащив Манфреда из очень, очень сложной ситуации и информируя нас обо всем. Манфреду нужна госпитализация еще на несколько дней, поскольку он отказывается от еды, а показатели крови еще не совсем в норме», - объясняет она.
Поможем Манфреду
На сегодняшнее утро больничный счет Манфреда составляет 1800 евро, по словам ветеринара, предполагаемая общая сумма счета составит примерно 3000 евро. Кроме того, в течение следующих нескольких недель будет нужно лечебное питание и лекарства.
В связи с этим у семьи большая просьба. «У нас есть часть суммы для покрытия непредвиденных медицинских расходов, но, к сожалению, не вся. Если кто-то чувствует, что хочет немного поддержать выздоровление Мянни, приветствуется любая помощь. Я готова принимать заказы и вязать миллионы пар носков. Если у кого-то есть вопросы или нужны разъяснения, пишите мне».
Имя получателя: Reilika Viiksalu
Счет: EE167700771002300037
Пояснение: Manfred
Семья будет благодарна за любую помощь.