На грани жизни и смерти: неизвестные отравили собаку крысиным ядом

Пес Манфред живет со своей семьей в Аэспа в волости Кохила. Территория дома огорожена забором, животное не может выбраться и в пятницу вечером, как обычно, он был во дворе со своими хозяевами. В субботу утром у хозяйки Рейлики случился шок: собаку рвало с кровью, в его кале тоже была кровь. Конечно же, напуганные и обеспокоенные владельцы бросились с Манфредом к ветеринару. Их ждали плохие новости.

В ветклинике PetCity состояние собаки сразу же назвали опасным для жизни. По словам ветеринара, проблемы со здоровьем у собаки, вероятно, вызвал крысиный яд. Нет тестов, выявляющих крысиный яд в организме, но анализ крови и симптомы дали достаточно оснований для такого мнения. Как крысиный яд попал к собаке непонятно, ведь на своей территории семья его не использует, собака не покидала сада и не гуляла, остается только подозревать чей-то злой умысел.

Манфред - боец

Наступило утро, и Манфред, которого ласково называют Мянни, был жив. Показатели анализа крови все еще не радовали, но лечение, кажется, работает, и молодой пес борется за свою жизнь. Все затаили дыхание и скрестили пальцы, чтобы любимец семьи выдержал и выздоровел.