ГАЛЕРЕЯ ⟩ Место захоронения отходов животноводства на Хийумаа: виноватых нет, но вонь стоит жуткая

В четверг, 25 мая, редакция получила ужасающие кадры груды разлагающихся туш животных, лежащих под открытым небом на небольшом участке на Хийумаа. На фотографиях и видеозаписях с места захоронения видны десятки трупов различных животных: от некоторых остались только кости, другие еще совсем свежие.

В пятницу, 26 мая, Postimees отправился в деревню Нымба на Хийумаа. Участок, о котором идет речь, находится в довольно уединенном месте и окружен сосновым лесом. Рядом есть песчаный карьер, а вот жилых домов поблизости журналист Postimees не заметил. Несмотря на то, что дорога, ведущая к месту захоронения, перегорожена шлагбаумом, забрести туда можно и совершенно случайно во время прогулки по лесу. Сам участок окружен забором из колючей проволоки. Забор поврежден в нескольких местах. Кажется, что внутрь пробирались не раз.