Жителям Эстонии напоминают: не подходите к собаке с желтой лентой

Желтая лента (или другой аксессуар желтого цвета) на собаке сообщает о том, что к животному не стоит подходить вместе со своей собакой, впрочем, как и без собаки. Дайте ей время и возможность спокойно пройти мимо.

«Желтая лента, конечно же, не означает, что собака обязательно злая, - пояснила руководитель по маркетингу и коммуникации Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху. - Есть много причин, по которым собака не хочет контакта с незнакомцем. Например, это может быть щенок, который еще учится общаться с людьми. Собака может восстанавливаться после болезни или травмы. Возможно, собака глухая или слепая и пугается приближения незнакомца. Насколько тяжелым может быть контакт с незнакомцем для животного, знают не понаслышке все владельцы тревожных или реактивных собак».