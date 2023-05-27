ВИДЕО ⟩ В эстонском городе бегают медведи

Вчера жительница Козе Керту разместила в Facebook видеозапись своей недавней встречи с двумя медведями. Женщина выгуливала свою собаку по пешеходной дороге и увидела двух медведей примерно в 20 метрах от себя. «Это было очень страшно», - призналась она. В то время как один из медведей быстро перебежал дорогу и скрылся в лесу, второй остался смотреть на нее.

Керту запаниковала и попыталась остановить две проезжающие мимо машины, но ни одна из них не остановилась. «Я просто хотела, чтобы кто-нибудь побыл со мной несколько минут, моему мужу понадобилось время, он ехал в нескольких километрах от нашего дома, - объяснила Керту. - Я боялась, что медведи могут вернуться, но обе машины просто проехали мимо меня, как будто меня там и не было».