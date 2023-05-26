Уж, по ошибке принятый за гадюку, спровоцировал панику в детсаду

БарбосВ мире животныхУж, по ошибке принятый за гадюку, спровоцировал панику в детсадуRus.Postimees26 мая 2023, 13:55Facebook TwitterComments Гадюка. Фото: Peeter Kümmel25 мая в 8:52 в центр тревоги сообщили, что в поселке Алатскиви на территории детского сада замечена гадюка.На месте выяснилось, что на самом деле это, как правило, не представляющий опасности для людей уж, которого накрыли коробкой.Спасатели поймали змею и отвезли ее в лес.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателигадюкаужалатскиви Pекомендуем