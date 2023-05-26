Пт, 26.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

Уж, по ошибке принятый за гадюку, спровоцировал панику в детсаду

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Гадюка.
Гадюка. Фото: Peeter Kümmel

25 мая в 8:52 в центр тревоги сообщили, что в поселке Алатскиви на территории детского сада замечена гадюка.

На месте выяснилось, что на самом деле это, как правило, не представляющий опасности для людей уж, которого накрыли коробкой.

Спасатели поймали змею и отвезли ее в лес.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх