Видео ⟩ Пушистый помощник: медвежонок позаботился о том, чтобы вынести мусор из сада

В начале видео медвежонку удается создать премилое впечатление, будто он помогает хозяину дома Дэвиду Оппенгеймеру выкатить мусорный контейнер со двора на улицу.

На записи камеры наблюдения видно, как животное, пытаясь найти пищу, встает на задние лапы, пятится к воротам и волочит за собой мусорный контейнер. Затем медвежонок переворачивает контейнер и, понимая, что не сможет его открыть, разочарованно уходит с пустыми лапами.

Животное не смогло открыть мусорный контейнер, поскольку на нем есть специальные зажимы, которые не позволяют медведям открыть их и залезть внутрь. «Большинство местных медведей быстро это поняли и не пытаются что-то предпринять. Медвежонок еще не понял этого. Поэтому можно увидеть, как он ходит с мусорным баком, как будто готовится вынести мусор», - сказал владелец дома Оппенгеймер.