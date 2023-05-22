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СМОТРИ ⟩ Такого вы еще не видели: медведь залез в воронье гнездо, чтобы утолить голод

Стен Таливеэ
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Медведь в вороньем гнезде.
Медведь в вороньем гнезде. Фото: Linda Powell/OF Mossburg and Sons/Ülle Lage

В соцсети появился публикация о голодном медведе, готовом взобраться очень высоко и разорить воронье гнездо ради пропитания, пишет Elu24.

В соцсетях распространяется пост о том, как голодный медведь залез на электрический столб в воронье гнездо, чтобы подкрепиться.

«Невероятно, что медведь может сделать, чтобы добыть еду. 10 мая группа охотников на бизонов, посетивших национальный парк Вуд-Баффало, Канада, наблюдала, как медведь забрался на электрический столб и разорил воронье гнездо», - говорится в сообщении в социальной сети.

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