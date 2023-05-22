СМОТРИ ⟩ Такого вы еще не видели: медведь залез в воронье гнездо, чтобы утолить голод

В соцсетях распространяется пост о том, как голодный медведь залез на электрический столб в воронье гнездо, чтобы подкрепиться.

«Невероятно, что медведь может сделать, чтобы добыть еду. 10 мая группа охотников на бизонов, посетивших национальный парк Вуд-Баффало, Канада, наблюдала, как медведь забрался на электрический столб и разорил воронье гнездо», - говорится в сообщении в социальной сети.