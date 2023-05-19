Трогательные снимки ⟩ Операция по спасению котят завершилась всеобщим ликованием

Прибыв на место, спасатели-добровольцы Алисе и Арго сразу же поняли, что действовать нужно крайне осторожно, потому что котята, застрявшие изнутри свеса крыши, были совсем крошечными.

Операция по спасению котят длилась почти 45 минут и эмоции людей можно видеть на фотографиях, опубликованных в социальных сетях. Пятерых котят взяло под свою опеку некоммерческое объединение CATS Help, скоро они начнут искать себе новый дом.