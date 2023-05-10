Фото ⟩ Эстонские полицейские получили тревожный вызов: он не ходит и не разговаривает, я держу его на руках

Сегодня сотрудники Ляэне-Харьюского отдела полиции получили срочный вызов. Обратившийся к ним человек рассказал, что нашел малыша, который не ходит и не разговаривает, также неизвестно, мальчик это или девочка. Звонивший держал его на руках.

Когда стражи порядка прибыли на место событий, то выяснилось, что в их помощи нуждался бельчонок, который был найден возле ленты экскаватора. Он уже успел попасть в поле зрения гулявшего поблизости кота.