Полицейские получили вызов, что малыш нуждается в их помощи.
Фото ⟩ Эстонские полицейские получили тревожный вызов: он не ходит и не разговаривает, я держу его на руках
Сегодня сотрудники Ляэне-Харьюского отдела полиции получили срочный вызов. Обратившийся к ним человек рассказал, что нашел малыша, который не ходит и не разговаривает, также неизвестно, мальчик это или девочка. Звонивший держал его на руках.
Когда стражи порядка прибыли на место событий, то выяснилось, что в их помощи нуждался бельчонок, который был найден возле ленты экскаватора. Он уже успел попасть в поле зрения гулявшего поблизости кота.
Бельчонок прекрасно провел время с полицией – спал в объятиях стражей порядка и сопровождал их на вызовы. К настоящему моменту он доставлен в Департамент окружающей среды, где им будут заниматься дальше.
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