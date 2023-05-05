МИЛОЕ ФОТО ⟩ Эстонский военнослужащий нашел в кузове грузовика трех котят

Котятам по виду всего несколько месяцев, их матери нигде не было видно, и Кивила решил, что кузов боевой машины - не лучшее место для жизни котят. «Я отнес их в казарму, соорудил гнездо из полотенец. Они сначала испугались, но через некоторое время мирно уснули», - сказал младший сержант Кивила.