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МИЛОЕ ФОТО ⟩ Эстонский военнослужащий нашел в кузове грузовика трех котят

Трийн Пальмипуу
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Котята.
Котята. Фото: 1. jalaväebrigaad 1st Infantry Brigade

Вчера в ходе обычной проверки младший сержант Карл Кивила обнаружил в кузове грузовика UNIMOG трех котят.

Котятам по виду всего несколько месяцев, их матери нигде не было видно, и Кивила решил, что кузов боевой машины - не лучшее место для жизни котят. «Я отнес их в казарму, соорудил гнездо из полотенец. Они сначала испугались, но через некоторое время мирно уснули», - сказал младший сержант Кивила.

Фото: 1. jalaväebrigaad Facebook

Вопрос, что делать дальше с пушистиками, решился довольно быстро - к полудню сегодняшнего дня во временном приюте не осталось ни одного котенка. Теперь у всех них есть любящие семьи и теплые условия жизни.

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