МИЛОЕ ФОТО ⟩ Эстонский военнослужащий нашел в кузове грузовика трех котят

Вчера в ходе обычной проверки младший сержант Карл Кивила обнаружил в кузове грузовика UNIMOG трех котят.
Котятам по виду всего несколько месяцев, их матери нигде не было видно, и Кивила решил, что кузов боевой машины - не лучшее место для жизни котят. «Я отнес их в казарму, соорудил гнездо из полотенец. Они сначала испугались, но через некоторое время мирно уснули», - сказал младший сержант Кивила.
Вопрос, что делать дальше с пушистиками, решился довольно быстро - к полудню сегодняшнего дня во временном приюте не осталось ни одного котенка. Теперь у всех них есть любящие семьи и теплые условия жизни.