Видео ⟩ Бесчеловечно: семья продала дом и бросила свою собаку на произвол судьбы

Переезд – это наполненный стрессом опыт как для людей, так и для животных.
Но какой бессердечной может быть семья, решившая загрузить в фургон свои диваны, посуду и одежду, но не нашедшая места в новом доме для зависимому от них животному?
Пользовательница TikTok @geaux75 обнаружила брошенную собаку, привязанную к дереву на заднем дворе ее недавно купленного дома. Добросердечность новой хозяйки дома не позволило бросить животное на произвол судьбы: «Что было бы, если бы мы не приехали в дом сразу, а с собакой тем временем что-то случилось?» Новая хозяйка дома спасла брошенную собаку и пообещала, что этой собаке больше не придется переживать что-то плохое и она получит красивую жизнь и любящий дом и семью.
@geaux75 The people that sold our house to us left behind their 10yr old dog they had since it was a puppy. I was so stressed we wouldnt get the house and something bad would happeb to her. We are going to maje her life so good. She will never be left all alone tied to a tree. 😭😢@roodytoots ♬ Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster] - Kate Bush
Речь идет о десятилетней собаке, которая попала в свою предыдущую семью еще щенком и жила с ними все это время.
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