Видео ⟩ Бесчеловечно: семья продала дом и бросила свою собаку на произвол судьбы

Но какой бессердечной может быть семья, решившая загрузить в фургон свои диваны, посуду и одежду, но не нашедшая места в новом доме для зависимому от них животному?

Пользовательница TikTok @geaux75 обнаружила брошенную собаку, привязанную к дереву на заднем дворе ее недавно купленного дома. Добросердечность новой хозяйки дома не позволило бросить животное на произвол судьбы: «Что было бы, если бы мы не приехали в дом сразу, а с собакой тем временем что-то случилось?» Новая хозяйка дома спасла брошенную собаку и пообещала, что этой собаке больше не придется переживать что-то плохое и она получит красивую жизнь и любящий дом и семью.