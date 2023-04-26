Ср, 26.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

Видео ⟩ Пассажиров автобуса удивил необычный путешественник

rus.tvnet.lv
Facebook Twitter
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video.

18 апреля в группе Izdzirdēts Rīgā в социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором запечатлено, как услугами рижского автобуса воспользовался... петух. 

На кадрах виден некий взрослый мужчина, который держит птицу на «поводке». 

В свою очередь, одна пользовательница в комментариях разместила видеоролик, в котором тот же петух гуляет по Центральному рынку Риги. 

В какой конкретно день было снято это видео - неизвестно. Ранее - 13 апреля - такой же ролик появился в TikTok. 

@denssteinerts Laipni lugts riga 😽😽😽 #fypシ ♬ original sound - Dens Steinerts
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх