ВИДЕО ⟩ Решил открыть купальный сезон: знаменитый пярнуский волк замечен на пляже

Глава Союза охотников Пярнумаа Ээро Нымм, сказал порталу Lemmik, что это не та территория, где обычно обитают волки: «Не могу сказать, что его сюда привлекло», - добавил он.

По словам Нымма, на видео, вероятно, запечатлен тот самый взрослый самец, которого за последние полтора месяца видели в различных районах Пярнумаа.