Кеша в зуме: ученые научили попугаев видеозвонкам, и тем очень понравилось

Известно, что попугаи отличаются высоким интеллектом и любовью к общению. Группа ученых из Северовосточного университета в Бостоне (США) и Университете Глазго в Шотландии решила проверить, смогут ли эти птицы взаимодействовать друг с другом по видеосвязи, чтобы получить необходимую им дозу умственной стимуляции.

Без общения попугаи могут демонстрировать признаки скуки и одиночества, качаясь назад-вперед, расхаживая из стороны в сторону или выдергивая у себя перья.

В рамках своего эксперимента исследователи показали попугаям, как звонить друг другу по видеосвязи с планшета.

Хозяева попугаев повесили для них колокольчики и дали понять, что если птица зазвонит в колокольчик, ей покажут экран планшета.

Попугай затем мог выбрать себе собеседника, ткнув клювом в фотографию на экране

В исследовании принимали участие 18 попугаев и их заводчиков из числа пользователей обучающей онлайн-платформы Parrot Kindergarten («Детский сад для попугаев»)

Ученые заметили, что освоив систему с колокольчиками, птицы начали активно просить своих хозяев помочь им позвонить пернатым друзьям.

Перед экраном большинство попугаев вели себя очень заинтересованно: они копировали поведение друг друга, вместе пели и вместе чистили перья.