В Таллинне на пустыре нашли мертвого волка: что с ним случилось?

В понедельник, 17 апреля, на пустыре между улицей Рыугу, 22 и Раннамыйза-теэ в Хааберсти обнаружили мертвого волка, который, по словам местных жителей, попал под машину.
Сообщение об умершем волке поступило в Jäägroabi OÜ около 15:00. «Сначала мы решили, что это собака, но по пути в голову пришла мысль, что это может быть также шакал, поскольку эти животные как раз захватили территорию Музея под открытым небом», – объяснил представитель Jäägroabi Марко Олоп Эстонскому обществу охотников.
Когда Марко Олоп прибыл на место, его встречали два мальчика, обнаружившие животное. «Неожиданно выяснилось, что это двухлетний самец волка. Для меня остается загадкой, как дети разыскали животное в городе», – добавил он.
Фирма Jäägroabi связалась с Департаментом окружающей среды, который дал соответствующие распоряжения, чтобы все данные и пробы были сделаны правильно.