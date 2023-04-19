В Таллинне на пустыре нашли мертвого волка: что с ним случилось?

Сообщение об умершем волке поступило в Jäägroabi OÜ около 15:00. «Сначала мы решили, что это собака, но по пути в голову пришла мысль, что это может быть также шакал, поскольку эти животные как раз захватили территорию Музея под открытым небом», – объяснил представитель Jäägroabi Марко Олоп Эстонскому обществу охотников.