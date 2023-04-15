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Пропал пони: всех неравнодушных призывают принять участие в масштабных поисках

rus.postimees.ee
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Пропавший пони.
Пропавший пони. Фото: Raili Krusta / Facebook

В деревне Тянассильма в волости Тюри с 6 апреля ищут пропавшего пони, который перепрыгнул через забор дома и убежал в лес. Таким образом пони в бегах уже полторы недели.

Пони несколько раз замечали, но поймать животное так и не удалось. Семья верит, что пони передвигается вблизи дома.

В воскресенье, 16 апреля, в 10 часов будут организованы поиск животного на местности.

Предыдущий опыт поиска на местности и опыт общения с лошадьми не важен, утверждают организаторы. Важно, чтобы пришло как можно больше людей, чтобы можно было как можно быстрее охватить как можно большую площадь.

С собой надо взять: удобную обувь, одежду по погоде, воду, перекус. Также ждут владельцев дронов и водителей внедорожников.

Место сбора для поисков можно найти здесь

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