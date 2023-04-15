Пропал пони: всех неравнодушных призывают принять участие в масштабных поисках

В деревне Тянассильма в волости Тюри с 6 апреля ищут пропавшего пони, который перепрыгнул через забор дома и убежал в лес. Таким образом пони в бегах уже полторы недели.
Пони несколько раз замечали, но поймать животное так и не удалось. Семья верит, что пони передвигается вблизи дома.
В воскресенье, 16 апреля, в 10 часов будут организованы поиск животного на местности.
Предыдущий опыт поиска на местности и опыт общения с лошадьми не важен, утверждают организаторы. Важно, чтобы пришло как можно больше людей, чтобы можно было как можно быстрее охватить как можно большую площадь.
С собой надо взять: удобную обувь, одежду по погоде, воду, перекус. Также ждут владельцев дронов и водителей внедорожников.
Место сбора для поисков можно найти здесь.