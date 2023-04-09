Вс, 9.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

ВИДЕО ⟩ Слишком мило: смотрите, как в Таллинне трусливая собака отреагировала на робота-курьера

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Робот-курьер Starship. Фото иллюстративное.
Робот-курьер Starship. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Роботы-курьеры, курсирующие по улицам Таллинна, сами по себе являются достопримечательностью. Но не все живые существа доверяют технологиям, появившимся на улицах города.

Видео, загруженное на эстонскую страницу Reddit, показывает, как собака на прогулке встречает робота-курьера. На видео запечатлено, что собака не доверяет этому самодвижущемуся ящику и даже боится его.

Собака убегает от машины, которая движется ей навстречу, но, к счастью, пугливого пса утешает хозяин, который доходчиво объясняет животному, что это будущее.

Смотрите видео!

The future is scary
by u/SnooPredictions7448 in Eesti
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх