ВИДЕО ⟩ Слишком мило: смотрите, как в Таллинне трусливая собака отреагировала на робота-курьера

Роботы-курьеры, курсирующие по улицам Таллинна, сами по себе являются достопримечательностью. Но не все живые существа доверяют технологиям, появившимся на улицах города.
Видео, загруженное на эстонскую страницу Reddit, показывает, как собака на прогулке встречает робота-курьера. На видео запечатлено, что собака не доверяет этому самодвижущемуся ящику и даже боится его.
Собака убегает от машины, которая движется ей навстречу, но, к счастью, пугливого пса утешает хозяин, который доходчиво объясняет животному, что это будущее.
Смотрите видео!
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