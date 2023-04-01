Сб, 1.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

ВИДЕО ⟩ Любопытные кабаны пробрались на клумбу жительницы Эстонии

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кабан.
Кабан. Фото: Ants Liigus

Вечером 29 марта два кабана в деревне Луунья проникли на территорию сада одной семьи. Животные решили поискать на клумбе что-нибудь съестное. Хозяйке удалось снять видео этого неожиданного визита лесных жителей.

Хозяйке не понравилось поведение кабанов, поэтому их попросили уйти, что они и сделали, правда, неохотно.

По словам члена Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсона, другие местные жители уже также обращались к охотникам с просьбой помочь, так как наблюдали аналогичные ситуации. Охотничий клуб пообещал, что будет следить за дальнейшим ходом событий.

В Эстонии дикие кабаны обитают в основном в густых еловых лесах. Кабаны - это сумеречные и ночные животные, которые прячутся днем. 

Дикие кабаны часто заходят в заросли тростника - там им безопасно находиться, кроме того, корни тростника также являются пищей для них. Летом и осенью кабаны проводят много времени возле водоемов и канав, чтобы принимать грязевые ванны.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх