ВИДЕО ⟩ Любопытные кабаны пробрались на клумбу жительницы Эстонии

Хозяйке не понравилось поведение кабанов, поэтому их попросили уйти, что они и сделали, правда, неохотно.

По словам члена Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсона, другие местные жители уже также обращались к охотникам с просьбой помочь, так как наблюдали аналогичные ситуации. Охотничий клуб пообещал, что будет следить за дальнейшим ходом событий.

В Эстонии дикие кабаны обитают в основном в густых еловых лесах. Кабаны - это сумеречные и ночные животные, которые прячутся днем.