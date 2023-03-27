Фотограф случайно наткнулась на медведя: я и не подумала о том, как себя вести, просто хотела его сфотографировать!

«Поскольку я провожу каждую свободную минуту на природе с фотоаппаратом, мне также попадались на глаза различные интересные животные. Я совершенно неожиданно увидела этого медвежонка, когда гуляла в лесу», - сказала Ээльма.

Она сказала, что ее первой реакцией было взять камеру и сделать как можно больше снимков молодого, скорее всего, самца медведя. «В тот момент я даже не думала о том, как мне себя вести, я просто хотела сфотографировать медведя», - добавила она. Медведь находился в 40-50 метрах от нее.