Медведи выходят из спячки. Следы их активности уже были замечены во многих частях Эстонии, и хотя медведь избегает людей и скорее является хищником с ночным и скрытным образом жизни, люди иногда на них натыкаются. Любительница природы Сирле Ээльма случайно увидела медвежонка в Ярвамааском лесу и успела сделать целую серию снимков животного.
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Фотограф случайно наткнулась на медведя: я и не подумала о том, как себя вести, просто хотела его сфотографировать!
Фотограф случайно наткнулась на медведя: я и не подумала о том, как себя вести, просто хотела его сфотографировать!
«Поскольку я провожу каждую свободную минуту на природе с фотоаппаратом, мне также попадались на глаза различные интересные животные. Я совершенно неожиданно увидела этого медвежонка, когда гуляла в лесу», - сказала Ээльма.