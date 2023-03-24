Из животов спасенных из нелегального питомника кошек извлекли мертвых зародышей

Cats Help благодарит всех, кто помог кошкам, предложив им дом для передержки, новую семью или пожертвовав деньги и вещи. Самый простой способ пожертвовать – через эту ссылку .

8 марта защитники животных обнаружили в одном из домов в Харьюмаа невероятно огромное количество кошек. Поскольку спасение такой большой колонии – очень дорогое мероприятие, в ситуацию нельзя было вмешиваться немедленно. К счастью, на помощь пришла НКО Cats Help, которая решила взяться за спасение кошек и собрала большое количество волонтеров, с помощью которых наконец отправились спасать кошек.

Многие кошки были закрыты в переносках, в которых вместо подстилки была разбросана солома. Солома смешалась с испражнениями, и подстилка превратилась в кучу навоза. Воды и еды у кошек не было. Было много беременных кошек и новорожденных котят, среди них и умершие котята.

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