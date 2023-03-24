Две недели назад зоозащитники спасли более 100 сиамских кошек из дома в волости Харку. На сегодняшний день для животных было собрано 37 000 евро пожертвований, и их жизнь кардинально изменилась.
Из животов спасенных из нелегального питомника кошек извлекли мертвых зародшей
Как сообщает занимающаяся уходом за кошками НКО Cats Help, справиться с ситуацией совсем не просто: с утра до ночи много работы, чтобы вылечить кошек и найти им дом, а еще приходится дома для передержки.
На сегодняшний день количество спасенных кошек достигло 129, одна из кошек родила пятерых котят, а две кошки, беременность которых зашла так далеко, что у врачей уже не хватило духу стерилизовать их, все еще ждут своих котят. 37 кошек были самками, большинство из них в возрасте 1-2 лет.
Спасенные кошки все очень разные: одни из них быстро адаптируются и больше привыкают к людям, а есть и такие, которые испытывают сильный стресс и сними приходится постоянно бегать между клиниками. Фотографии кошек в новых семьях и домах для передержки также были опубликованы в социальных сетях.
У животных были обнаружены следующие проблемы со здоровьем: две кошки прошли обследование сердца – у одной из них диагностировано серьезное заболевание, две кошки беременны, одна окотилась, три животных проходят лечение мочевого пузыря. По меньшей мере десять кошек нуждаются в лечении зубов, у большинства из них диарея и воспаление кишечника, в результате чего троим потребовалась реанимация. Шесть кошек перенесли операцию по удалению грыжи, трое на очереди. Из животов шести кошек извлечены мертвые зародыши. Беременность 15 кошек была прервана. Одна особь глухая и нуждается в обследовании.
Cats Help благодарит всех, кто помог кошкам, предложив дом для передержки, новую семью или пожертвовав деньги и вещи. Самый простой способ пожертвовать – через эту ссылку.
8 марта защитники животных обнаружили в одном из домов в Харьюмаа невероятно огромное количество кошек. Поскольку спасение такой большой колонии – очень дорогое мероприятие, в ситуацию нельзя было вмешиваться немедленно. К счастью, на помощь пришла НКО Cats Help, которая решила взяться за спасение кошек и собрала большое количество волонтеров, с помощью которых наконец отправились спасать кошек.
Многие кошки были закрыты в переносках, в которых вместо подстилки была разбросана солома. Солома смешалась с испражнениями, и подстилка превратилась в кучу навоза. Воды и еды у кошек не было. Было много беременных кошек и новорожденных котят, среди них и умершие котята.
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