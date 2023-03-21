Живущий в Таллиннском зоопарке снежный барс был осмотрен врачом из Эстонского университета естественных наук. Кроме того, ветеринары подрезали копыта у одного гаура.
ФОТО ⟩ Снежный барс из Таллиннского зоопарка побывал у окулиста
Снежный барс из Таллиннского зоопарка побывал у окулиста
Подрезание копыт – это профилактическая работа, которая помогает предотвратить развитие проблем с ногами у животного.
Процедуры проводили ветеринарные врачи клиники продуктивных животных Эстонского университета естественных наук д-р Алар Онопер и д-р Кристи Мяннаметс, врачи клиники мелких животных д-р Анжела Лехтла и д-р Александр Семенов, а также студенты ветеринарной медицины Эстонского университета естественных наук.