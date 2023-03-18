Петиция Эстонского общества защиты животных (ELS) против содержания собак на цепях и в одиночестве уже собрала около 10 000 подписей в среде Народной инициативы.
Петиция против содержания собак на цепях собрала почти 10 000 подписей
«Собаки – стайные животные и не предназначены для жизни отдельно от людей и других животных, – поясняет ассоциация необходимость изменения закона. – Для наших четвероногих друзей естественно находиться, так сказать, в компании, и работать вместе с нами. Одиночество вызывает сильный стресс у собаки, что, в свою очередь, вызывает различные проблемы со здоровьем и проблемы с поведением. Цепь также вызывает стресс. Содержание собаки на цепи не позволяет собаке вести себя видоспецифично, чрезмерно ограничивает возможность движения и снижает чувство безопасности животного, так как оно не имеет обзора того, что происходит на территории. Также прикованная собака не может убежать от опасности или защититься, например, от диких животных».
ELS добавляет, что постоянное содержание собак на цепи запрещено в Швеции, Норвегии, Мальте, Дании, Австрии, Хорватии, Венгрии, Бельгии, Греции, Словакии и некоторых регионах Испании. В Финляндии запрещено держать собак в одиночестве.
В Эстонии разрешено постоянно держать собаку на цепи, и прикованная собака должна обходиться на территории площадью 40 квадратных метров. На такой небольшой площади могут поместиться шесть человек и посуда для еды и питья. Собака также должна решать свои естественные потребности на том же участке земли. Как правило, цепных псов на прогулку не выводят, и фактически никто не проверяет, делается ли это. В лучшем случае цепную собаку регулярно снабжают едой и питьевой водой, а в лучшем случае имеется и приличное логово. В особо удачном случае экскременты убираются из области проживания, а контакт с человеком не сводится только к принесению корма и питьевой воды – некоторые владельцы цепных собак все же поглаживают собаку, редко почесывая за ушами.
«Если цепная собака не смирится с плохими условиями и не умрет преждевременно из-за проблем со здоровьем, отсутствия адекватного восполнения потребностей, стресса и депрессии, то велика вероятность, что цепная собака закончит свою жизнь в пасти волка. Такой способ содержания животных, причиняющий страдания, не должен быть приемлем в развитом обществе – пусть цепные собаки уйдут в прошлое», – поясняет ELS в сопроводительном тексте общественной инициативы.
Народная инициатива рекомендует добиться трех нормативов:
1) Запретить держать собак на цепи;
2) Запретить содержание собак в местах непостоянного проживания людей;
3) Установить минимальные требования для работы с собакой и обязать владельца животного работать с собакой не менее двух часов в день в виде прогулки, работы, дрессировки или других равнозначных форм для обеспечения социальных потребностей собаки.
Петиция ELS исходит из особенностей, которые основаны на экспертной оценке Леа Туммелехта, научного сотрудника кафедры ветеринарной био- и популяционной медицины Университета естественных наук.
Собаки – это животные из социальной группы, которым для их благополучия нужны тесные отношения и эмоциональная привязанность. Социальная изоляция является одним из самых больших факторов риска для благополучия домашней собаки. Даже если ответственное лицо или владелец посещает собаку, содержащуюся таким образом, два раза в день, велик риск того, что возможные ветеринарные проблемы или состояние самочувствия собаки будут упущены.
По словам эксперта Туммелехта, разумно двигаться к упразднению постоянного цепного содержания и рассматривать возможное цепное содержание как временный вариант. По мнению Туммелехта, возможность того, что собака живет где-то отдельно от хозяина и посещение его является отдельным событием, должна быть исключена законом. Изоляция, однообразная среда, а также замкнутость и отсутствие достаточной коммуникативной активности и чувства социальной защищенности причиняют животному душевные и физические страдания.
«Любой чувствительный человек интуитивно понимает, что постоянно держать собаку на цепи – неприемлемое действие по отношению к животному, – отмечает Туммелехт. – Люди, которые держат собаку в качестве так называемого сторожа какого-либо объекта, не признают домашнюю собаку познавательным и живым существом, воспринимающим основные эмоции, и даже в случае соответствующих предписаний не обеспечивают собаке основных потребностей в обучении, основанном на положительном подкреплении, социализации или раннем выявлении возможных заболеваний».
Согласно Закону о защите животных причинение страданий недопустимо и наказуемо как правонарушение. Правовой акт, который ниже закона, то есть министерское постановление, позволяющее постоянно держать собак на цепи, а также отдельно от людей, по сути, также допускает жестокое обращение с животными. Не существует регламента, который налагал бы на владельца собаки минимальные обязательства по общению и обращению с собакой.
ELS отмечает, что, как правило, есть и другие факторы, которые еще больше усложняют ситуацию для цепных собак: очень маленький диапазон движения, ветхая клетка или ее отсутствие, участок цепи, полный экскрементов, нерегулярное кормление и часто даже отсутствие корма и питьевой воды. Кроме того, полное отсутствие прогулок и социального взаимодействия, не замечание или игнорирование проблем со здоровьем, вросшие ошейники и цепи-удавки на шее. В худшем случае все эти ужасающие явления проявляются одновременно.
По данным ELS, цепные собаки не социализированы и в основном имеют проблемы с поведением, а также агрессивны и поэтому опасны для других животных и людей. Ни один зоотехник не может исключить вероятность того, что собака сорвется с цепи, но недостаточная социализация животного и проблемы с психикой могут в этом случае стать причиной непредсказуемого и агрессивного поведения животного.
Проверить состояние цепных собак часто бывает сложно, потому что животное более агрессивно или крайне пугливо, а хозяин часто упускает что-то важное. Состояние здоровья цепной собаки обычно вообще не проверяется.
У цепной собаки очень ограниченные возможности защитить себя как от нападения диких животных, так и от нападения других собак. Цепная собака может застрять в будке, зацепиться цепью за какой-либо предмет, опрокинуть свою еду и питьевую посуду. В довершение всего, собака, содержащаяся на цепи, должна испражняться в том же месте, где она ест, пьет и спит.
Цепная собака не может в достаточной мере удовлетворить свою потребность в движении, и у цепных собак часто развивается неестественная цепная походка – зоозащитники спасли нескольких собак, проживших в цепи всю свою жизнь, походка которых так и останется характерной: они ходят с расставленными ногами, будто между них волочится невидимая цепь.
Прикованные собаки более уязвимы к суровым погодным условиям – здоровью и жизни прикованной собаки угрожают бури, летняя жара и зимние морозы.
Во многих странах, таких как Кипр, Швеция, Мальта, Словакия, Греция, Венгрия, Австрия и ряде штатов США, содержание собак на постоянной цепи вообще запрещено.
Ссылаясь на исследования, эксперт Туммелехт отметил, что для домашних собак контакт со знакомым человеком важнее, чем с представителями своего вида. Если у собак нет хорошей и действующей дружбы с хозяином, то смотритель, который немного общается с оставленной где-то на территории собакой несколько раз в день, наверное, не дает такого полноценного чувства социальной защищенности. Известно, что жизнь собаки никчемна, если нет позитивного социального контакта с людьми или возможности обогатить ее жизнь прогулками за пределами вольера или охватываемой цепью территории. Приведенные исследования подтверждают, что собака должна иметь контакт со знакомыми людьми или собаками хотя бы несколько часов в день, чтобы удовлетворить свои потребности в социальном взаимодействии.