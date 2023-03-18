Петиция против содержания собак на цепях собрала почти 10 000 подписей

«Любой чувствительный человек интуитивно понимает, что постоянно держать собаку на цепи – неприемлемое действие по отношению к животному, – отмечает Туммелехт. – Люди, которые держат собаку в качестве так называемого сторожа какого-либо объекта, не признают домашнюю собаку познавательным и живым существом, воспринимающим основные эмоции, и даже в случае соответствующих предписаний не обеспечивают собаке основных потребностей в обучении, основанном на положительном подкреплении, социализации или раннем выявлении возможных заболеваний».

Согласно Закону о защите животных причинение страданий недопустимо и наказуемо как правонарушение. Правовой акт, который ниже закона, то есть министерское постановление, позволяющее постоянно держать собак на цепи, а также отдельно от людей, по сути, также допускает жестокое обращение с животными. Не существует регламента, который налагал бы на владельца собаки минимальные обязательства по общению и обращению с собакой.

ELS отмечает, что, как правило, есть и другие факторы, которые еще больше усложняют ситуацию для цепных собак: очень маленький диапазон движения, ветхая клетка или ее отсутствие, участок цепи, полный экскрементов, нерегулярное кормление и часто даже отсутствие корма и питьевой воды. Кроме того, полное отсутствие прогулок и социального взаимодействия, не замечание или игнорирование проблем со здоровьем, вросшие ошейники и цепи-удавки на шее. В худшем случае все эти ужасающие явления проявляются одновременно.