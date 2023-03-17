Несчастный случай ⟩ Провалившуюся под лед собаку спасти не удалось

16 марта в 11:44 поступило сообщение о том, что в районе Пирита на дороге Кыркья-теэ маленькая собака выбежала на хрупкий речной лед и начала тонуть. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили собаку из воды и приступили к реанимации. К сожалению, спасить жизнь собаки не удалось.

В 15:05 в тот же день в Центр тревоги поступило сообщение о том, что спаниель провалился под лед у пристани на Раудтеэтамм-теэ в Хаапсалу и не может выбраться на берег. Два хаапсалуских береговых спасателя вытащили собаку на берег и передали ее владельцу. Выяснилось, что собака погналась за утками и провалилась под лед.