Согласно подготовленному Департаментом окружающей среды проекту постановления, планируется взять под охрану 15 новых постоянных мест обитания белки-летяги и изменить границы десяти уже охраняемых. Кроме этого, планируется изменить порядок охраны этих мест. При вступлении постановления в силу площадь постоянных мест обитания этого вида увеличится на 1614 га.
Планируется взять под охрану 15 новых постоянных мест обитания белки-летяги
Белка-летяга относится к находящимся под угрозой исчезновения видам животных, относящимся к первой категории защиты. Ареал обитания этого вида значительно сократился за последнее столетие. Сейчас белка-летяга обитает только в старых лесах Вирумаа и северной части уезда Йыгевамаа.
Согласно Закону об охране природы, все известные места обитания видов первой категории защиты должны быть под охраной. «Сохранившиеся места обитания являются одной из важнейших предпосылок сохранения белок-летяг в нашей природе. Эти территории необходимо охранять, чтобы сохранить леса гнездования. Эффективная защита мест обитания замедлила сокращение популяции. Благодаря защите и другими мероприятиями по сохранению вида можно ожидать медленного увеличения популяции. Белка-летяга стала одним из символов охраны природы, и удостоена звания животного 2023 года. Я рад, что в этом году мы можем сделать больше для защиты и сохранения этого вида», – сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
Действующие в данный момент зоны защиты и порядок охраны постоянных мест обитания белки-летяги не гарантируют сохранения этого редкого вида, поэтому в 2020 году Департамент окружающей среды начал подготовку к тому, чтобы взять под защиту новые постоянные места обитания. Кроме этого, планировалось изменить порядок охраны постоянных мест обитания белки-летяги для предотвращения негативного воздействия вырубок на охраняемых территориях – в постоянных местах обитания вида.
Всем заинтересованным землевладельцам были разосланы уведомления о возможности представления своих предложений, в том числе и о том, как государство могло бы улучшить систему компенсаций для землевладельцев. Соответствующие местные самоуправления также получили уведомления.
«Привлекая заинтересованных лиц, мы пытались найти компромиссы, которые учитывали бы интересы как собственников земли, так и этого исчезающего вида. В некоторых случаях удалось найти компромисс», – сказал Вакра. Предложения по улучшению системы компенсаций были направлены в Министерство окружающей среды.
Согласно проекту постановления, площадь постоянного обитания белки-летяги увеличится на 1 614 га, из которых 651 га – это целевые охранные зоны и 964 га – ограничительные зоны. Целевая охранная зона имеет строгий режим защиты, где запрещены хозяйственная деятельность и использование природных ресурсов, поскольку в результате этих мероприятий могут быть уничтожены леса гнездования белок-летяг. Порядок охраны ограничительной зоны более мягкий, важным ограничением в этой зоне станет запрет на вырубку для обновления леса.
При утверждении постановления можно будет ходатайствовать о субсидии для частных лесных угодий целевых охранных зон в размере 134 евро за один гектар в год, а в ограничительных зонах до 60 евро за один гектар раз в год. В апреле, до принятия нового постановления, можно будет подать заявку на получение субсидии в размере до 60 евро за гектар в год для лесных угодий, которые будут причислены к постоянным местам обитания белки-летяги. Ходатайство можно передать через Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).
На этой неделе Департамент окружающей среды представил обновлённый проект порядка охраны на утверждение министру окружающей среды.
Распространение вида ограничивается скудностью и фрагментацией старовозрастных лесов, которые пригодны для обитания белки-летяги. Сплошные вырубки в местах обитания и в непосредственной близости от них представляют серьезную угрозу. Важно поддерживать связь между местами обитания. Лесные коридоры между различными местами обитания позволяют животным перемещаться и размножаться. Коридоры для передвижения белок-летяг будут сохранены и за пределами охраняемых зон на государственных землях.
Более подробная информация о требованиях к среде обитания белки-летяги, факторах риска и запланированных мероприятиях по защите вида есть в плане действий по охране вида, который доступен на странице Департамента окружающей среды.