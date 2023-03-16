Планируется взять под охрану 15 новых постоянных мест обитания белки-летяги

«Привлекая заинтересованных лиц, мы пытались найти компромиссы, которые учитывали бы интересы как собственников земли, так и этого исчезающего вида. В некоторых случаях удалось найти компромисс», – сказал Вакра. Предложения по улучшению системы компенсаций были направлены в Министерство окружающей среды.

Согласно проекту постановления, площадь постоянного обитания белки-летяги увеличится на 1 614 га, из которых 651 га – это целевые охранные зоны и 964 га – ограничительные зоны. Целевая охранная зона имеет строгий режим защиты, где запрещены хозяйственная деятельность и использование природных ресурсов, поскольку в результате этих мероприятий могут быть уничтожены леса гнездования белок-летяг. Порядок охраны ограничительной зоны более мягкий, важным ограничением в этой зоне станет запрет на вырубку для обновления леса.

При утверждении постановления можно будет ходатайствовать о субсидии для частных лесных угодий целевых охранных зон в размере 134 евро за один гектар в год, а в ограничительных зонах до 60 евро за один гектар раз в год. В апреле, до принятия нового постановления, можно будет подать заявку на получение субсидии в размере до 60 евро за гектар в год для лесных угодий, которые будут причислены к постоянным местам обитания белки-летяги. Ходатайство можно передать через Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

На этой неделе Департамент окружающей среды представил обновлённый проект порядка охраны на утверждение министру окружающей среды.

Распространение вида ограничивается скудностью и фрагментацией старовозрастных лесов, которые пригодны для обитания белки-летяги. Сплошные вырубки в местах обитания и в непосредственной близости от них представляют серьезную угрозу. Важно поддерживать связь между местами обитания. Лесные коридоры между различными местами обитания позволяют животным перемещаться и размножаться. Коридоры для передвижения белок-летяг будут сохранены и за пределами охраняемых зон на государственных землях.