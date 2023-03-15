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ВИДЕО ⟩ Неожиданная атака: задиристый глухарь напал на служащих в Эстонии солдат

Трийн Пальмипуу
Неожиданная атака: задиристый глухарь напал на служащих в Эстонии солдат
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Глухарь.
Глухарь. Фото: Viljam Takis

Глухарь - настолько мощная птица, что при его нападении даже бравые военнослужащие вынуждены отступать.

Глухарь, у которого преимущественно черное оперение, весит 4-5 кг и имеет размах крыльев более 120 сантиметров. В середине марта у этих птиц начинаются брачные игры, и в это время глухари-самцы более агрессивны и ведут себя непредсказуемо. Некоторые могут начать без разбора нападать на кого угодно, говорится в «Википедии».

На эстонской военной базе засняли на видео глухаря, который, как парашютист, пикирует на людей с верхушки дерева – хвост распушил, а душа полна решимости. Никто не захотел познакомиться с мощным клювом птицы. В веселом, но в то же время опасном видео можно услышать, как военные испуганно реагируют на нападение птицы, произнося реплики на английском, и стараются не попасться ей на пути.

В 2018 году глухарь был назван птицей года в Эстонии, он относится к охраняемым природным видам II категории.

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