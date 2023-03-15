ВИДЕО ⟩ Неожиданная атака: задиристый глухарь напал на служащих в Эстонии солдат

Глухарь, у которого преимущественно черное оперение, весит 4-5 кг и имеет размах крыльев более 120 сантиметров. В середине марта у этих птиц начинаются брачные игры, и в это время глухари-самцы более агрессивны и ведут себя непредсказуемо. Некоторые могут начать без разбора нападать на кого угодно, говорится в «Википедии».

BREAKING NEWS: Turkey’s air force has attacked Estonian military base. pic.twitter.com/MUBjhiZDZQ — invaliid (@ongikogumuusika) March 13, 2023

На эстонской военной базе засняли на видео глухаря, который, как парашютист, пикирует на людей с верхушки дерева – хвост распушил, а душа полна решимости. Никто не захотел познакомиться с мощным клювом птицы. В веселом, но в то же время опасном видео можно услышать, как военные испуганно реагируют на нападение птицы, произнося реплики на английском, и стараются не попасться ей на пути.